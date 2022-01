Expresso: Serviços do INSS comprometidos por orçamento

O corte feito pelo governo no orçamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode inviabilizar o funcionamento de agências e aumentar a fila de espera para a obtenção de benefícios por parte dos segurados, afirma ao Estadão/Broadcast a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps).

O número de moradores de rua na cidade de São Paulo cresceu 31% nos últimos dois anos e chega a cerca de 32 mil pessoas. Os dados estão num censo divulgado pela prefeitura e apontam que mais 7.540 pessoas passaram a viver nessa condição no período, a maior parte delas, 76,5%, em 2021.

E mais: a morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, os 468 anos de São Paulo e o inédito título do Palmeiras na Copinha. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.

