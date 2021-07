Expresso: servidora Regina Célia é ouvida na CPI da Covid

A CPI da Covid ouve hoje a servidora de carreira do Ministério da Saúde Regina Célia Silva Oliveira, que atua como fiscal do contrato da Covaxin na pasta. Ela negou ter relação direta com o deputado Ricardo Barros, mas admitiu ter sido nomeada para uma nova função em dezembro de 2016, quando Barros era o ministro da Saúde, no governo de Michel Temer. Estudos realizados na Alemanha e na Espanha apontam resultados seguros na combinação entre a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca com a segunda da Pfizer/Biontech.

E mais: a nova alta de preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha e a segunda semifinal da Copa América. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, dia 6, no “Eldorado Expresso”.

