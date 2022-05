Expresso: Sobem para 25 os mortos em operação policial no RJ

Dois homens que estavam internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), no Rio, morreram na madrugada desta quarta-feira, 25, menos de um dia após serem baleados durante operação conjunta das polícias na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Com isso, o total de mortos na ação chegou a 24. Trata-se da segunda operação mais letal da história do Estado.

A destruição da Mata Atlântica cresceu 66% entre 2020 e 2021, quando foram desmatados 21 mil 642 hectares do bioma, o equivalente a mais de 20 mil campos de futebol. A alta em relação ao período entre 2019 e 2020 aparece em estudo da Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia.

E ainda: a proposta de cobrança de mensalidade em universidades públicas e uma pesquisa do IBGE sobre a orientação sexual dos brasileiros. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.