Expresso: Socorro humanitário ao Líbano; Dória testa positivo para Covid; e debandada na equipe econômica

No momento em que o Brasil ultrapassa a marca por 100 mil mortos pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira, 12, a participação do país em missões humanitárias no exterior. “Pode ter certeza que se um ser humano precisar da ajuda do Brasil, nós iremos atendê-lo”, disse o presidente.

E ainda: o governador de São Paulo, João Doria, testa positivo para coronavírus. Ele diz estar sem sintomas, mas seguiu o protocolo e se afastou do trabalho. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.

