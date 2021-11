Expresso: SP desobriga máscaras ao ar livre a partir do dia 11

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira que o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório no Estado a partir do dia 11 de dezembro. As atualizações sobre as medidas de combate à pandemia de covid-19 estão sendo apresentadas em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Nesta terça-feira, 23, o Estadão revelou que, apesar do avanço da vacinação, ao menos 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o carnaval de 2022 motivadas pela pandemia. As prefeituras alegam o risco de um aumento nas infecções pelo vírus, por causa do fluxo de pessoas e aglomerações, e ainda o respeito às famílias que perderam entes queridos.

O líder do governo e relator da PEC dos Precatórios no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), protocolou o parecer da proposta com as alterações anunciadas na terça-feira, mantendo um limite para o pagamento de precatórios – dívidas que o governo é obrigado a pagar depois de condenações judiciais – e a mudança na regra de cálculo do teto de gastos a partir do próximo ano. Ele ainda estipulou um caráter permanente ao Auxílio Brasil, programa anunciado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família e pagar um benefício de R$ 400 mensais.

E ainda: as novas falhas no processo de escolha nas prévias do PSDB e a invasão de garimpeiros no Rio Madeira, no Amazonas. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

