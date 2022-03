Expresso: SP desobriga máscaras em espaços abertos

No 14º dia da invasão da Ucrânia pela Rússia houve um novo cessar-fogo para a saída de refugiados por corredores humanitários, mas há relatos de desrespeito ao acordo. Em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, o governo local afirma que ocorreram bombardeios russos nesta quarta-feira. Os ataques impediram a saída de moradores da cidade de Izyum, que fica ao leste de Kharkiv. Em Mariupol, já é o quarto dia seguido em que todas as tentativas de retirada também foram frustradas por bombardeios. Os moradores estão sem água, alimentos, energia e medicamentos.

O governo de São Paulo liberou o uso de máscaras por alunos, professores e outros funcionários nos espaços abertos das escolas, mas manteve a obrigação nas salas de aula e locais fechados. O anúncio foi feito no começo da tarde desta quarta-feira, 9, em coletiva pelo governador João Doria (PSDB), como adiantou o Estadão. A medida já começa a valer a partir desta quarta e abrange também estádios, centros abertos para eventos, autódromos e áreas correlatas. Os estádios de futebol poderão voltar a ter 100% do público.

E ainda: as discussões de medidas para conter os preços dos combustíveis e o desejo revelado por Jair Bolsonaro de entregar o bastão para ir à praia e pescar. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 9, no “Eldorado Expresso”.

