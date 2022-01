Expresso: SP mantém volta às aulas para 7 de fevereiro

A escalada da covid, que atingiu esta semana a maior taxa de transmissão de toda a pandemia na cidade de São Paulo, não vai alterar a volta às aulas em 7 de fevereiro nem causar novas restrições de circulação. A informação foi dada pelo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, durante entrevista à Rádio Eldorado, nesta quinta-feira. Segundo pesquisadores da USP e da Unesp, a taxa de transmissão do vírus chegou a 1,79, o que significa que cada 100 pessoas podem contagiar outras 179. Mas Edson Aparecido destacou que a cidade está com a vacinação avançada e mais bem estruturada no atendimento.

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) ratificou hoje – por unanimidade – a decisão dos governadores em estenderem o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis por mais 60 dias, até o fim de março. O cálculo do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) que serve de base para o imposto estadual sobre os combustíveis está estagnado desde novembro do ano passado. Há duas semanas, os Estados haviam formado maioria no âmbito do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda (Comsefaz) para encerrar o congelamento, alegando a falta de medidas concretas por parte do governo federal. Ontem, porém, 21 governadores assinaram uma carta considerando “imprescindível” a extensão da iniciativa até que soluções estruturais para a estabilização dos preços sejam estabelecidas.

E ainda: o aumento salarial dos professores e o acordo do TSE com o WhatsApp contra o disparo de mensagens em massa nas eleições. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 27, no “Eldorado Expresso”.

