Expresso: SP pode comprar doses de reforço para idosos e atrasar aplicação em adolescentes

O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, admitiu nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio Eldorado, a possibilidade de atrasar o ritmo da vacinação de adolescentes sem comorbidades para dar a dose de reforço prevista para os idosos acima de 60 anos. Pelo calendário estadual, a vacinação contra a covid-19 de adolescentes sem comorbidades entre 15 e 17 anos está prevista para 30 de agosto a 5 de setembro. Já a de adolescentes entre 12 e 14 anos está prevista para começar no dia 6 de setembro e terminar no dia 12 de setembro.

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que estará presente nas manifestações de 7 de Setembro, tanto em Brasília quanto em São Paulo, e que a agenda é a “democracia e liberdade acima de tudo”. Em entrevista à Rádio Jornal Pernambuco na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro reafirmou que irá ao ato na Avenida Paulista, em São Paulo, onde deverá discursar aos presentes. “Pretendo, sim, participar do evento na (Avenida) Paulista, onde devo chegar por volta das 15h30. E aí, sim, em um pronunciamento mais demorado, falar com a população, dar uma mensagem de esperança e também mostrar para o mundo o quanto o povo está preocupado com o seu futuro”, afirmou.

E mais: Explosões atingem aeroporto de Cabul em meio a ameaça de grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.

