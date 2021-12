Expresso: SP tem três casos confirmados de Ômicron

O Brasil registrou o terceiro caso da variante Ômicron nesta quarta-feira, conforme informou a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Trata-se de um homem de 29 anos vindo da Etiópia, que desembarcou em Guarulhos no último sábado. A amostra foi sequenciada pelo Instituto Adolfo Lutz. Ele já havia recebido as duas doses da vacina da Pfizer. O paciente não apresenta nenhum sintoma.

Indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro como um ministro “terrivelmente evangélico”, o ex-ministro da Justiça André Mendonça tentou se desvincular do caráter religioso da nomeação. Em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele procurou afastar a imagem de que agiria de forma parcial nos julgamentos. No pronunciamento inicial, André Mendonça também pregou o respeito aos demais Poderes, desde que as leis sejam cumpridas, e prometeu um tratamento imparcial e sem discriminações caso seja confirmado como ministro do STF.

E ainda: o cancelamento do réveillon em várias capitais brasileiras e o julgamento de quatro réus do incêndio na boate Kiss quase nove anos após a tragédia que deixou 242 mortos. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 1º, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.