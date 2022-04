Expresso: STF dá 48 horas para defesa se manifestar sobre indulto a Silveira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu 48h para a defesa do deputado Daniel Silveira se manifestar sobre o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro e sobre o descumprimento de medidas restritivas por parte do parlamentar. Na decisão, o ministro escreveu também que, apesar de o presidente poder conceder indultos, o Judiciário pode analisar se o ato, no caso de Silveira, obedeceu a Constituição.

A compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, concretizada nesta segunda-feira, 25, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao longo do dia. Políticos, empresários, jornalistas e até mesmo um dos fundadores do Twitter usaram as redes sociais para repercutir a negociação e projetar o que pode ser o futuro da rede social “sob nova direção”. Na política, a maior repercussão aconteceu entre líderes ligados a pautas conservadoras, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. Horas antes do anúncio do desfecho da negociação, o presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), retuitou uma mensagem postada por Elon Musk nesta segunda, dizendo “esperar que seus críticos continuem a usar o Twitter”, porque, segundo ele, é isso o que realmente significa “liberdade de expressão”.

E ainda: o pedido da ONU de um cessar-fogo na Ucrânia e um estudo que mostra o risco de surgimento de novas variantes do coronavírus.