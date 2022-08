Expresso: STF determina operação contra empresários bolsonaristas

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta terça-feira, 23, mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito empresários bolsonaristas. A operação foi aberta por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ordem foi expedida na última sexta-feira, 19, depois que o portal Metrópoles revelou mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp dos empresários. Os mandados estão sendo cumpridos em dez endereços residenciais e profissionais no Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Estadão apurou que celulares foram apreendidos e serão periciados pela PF.

A Polícia Civil de São Paulo realiza, desde as 5h desta terça-feira, uma operação de busca e apreensão em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, cidade localizada na Grande São Paulo. Os alvos são dois influenciadores digitais e empresários do setor de criptomoedas. Eles são suspeitos, entre outras atividades, de prática de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro por meio de gestoras de recursos que operam pelo País sem licença de funcionamento.

E ainda: a sabatina Estadão/Faap com o candidato do Novo ao governo de São Paulo, Vinícius Poit, e um diagnóstico trágico da educação feito por professores.