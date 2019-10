Expresso: STF julga prisão após 2ª instância, vaza áudio do presidente e buscas continuam em Fortaleza

Em um debate que se estende por quase três décadas, o Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento de ações que contestam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Essa autorização é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato e pode abrir margem para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

E ainda: o terceiro dia de buscas nos escombros do prédio que desabou em Fortaleza.

