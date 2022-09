Expresso: STF reforça segurança da Corte para 7 de setembro

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu reforçar a segurança da Corte no 7 de Setembro por temer ataques isolados de ‘lobos solitários’. Integrantes da área de segurança da Corte elaboraram um protocolo de ação para prevenir que apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentem furar o bloqueio montado pelos órgãos de segurança na Esplanada dos Ministérios no dia da Independência. Para garantir a proteção do prédio, a maior parte do contingente de agentes estará de prontidão para conter os desgarrados com o que chamam de uso “seletivo e proporcional da força”.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele deixasse a relatoria do inquérito que apura uma associação falsa feita pelo por Jair Bolsonaro. No fim de 2021, o presidente relacionou a vacina contra a Covid-19 ao risco de contrair HIV. O ministro determinou ainda que a PGR se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para indiciar o presidente por incitação ao crime.

E mais: a Rússia em busca de armas da Coreia do Norte e a criação do primeiro time vegano do futebol brasileiro. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 6, no “Eldorado Expresso”.