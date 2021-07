Expresso: STF responderá a Bolsonaro por ameaças às eleições

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, deve usar o tradicional discurso de retomada dos julgamentos na Corte na segunda-feira, 2, após o recesso do Judiciário, para enviar recados ao Palácio do Planalto, diante das sucessivas ameaças à realização das eleições em 2022. Fux prepara uma resposta à tentativa de intimidação do ministro da Defesa, Walter Braga Netto. Como revelou o Estadão, o ministro mandou um interlocutor avisar aos Poderes que não haveria eleições de 2022 se não fosse aprovado o voto impresso.

A variante Delta é muito mais contagiosa e com mais probabilidade de vencer as proteções propiciadas pelas vacinas e ser mais grave do que outras cepas do vírus, segundo um informe interno que circulou dentro dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), dos Estados Unidos.

E ainda: O incêndio da Cinemateca Brasileira e, nas Olimpíadas do Japão, medalha no boxe e eliminação do futebol feminino. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.

