Expresso: STF vota a favor de suspender emendas de relator

Os ministros Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votaram favoráveis à suspensão dos repasses parlamentares feitos por meio de emendas de relator, esquema revelado em maio, pelo Estadão/Broadcast, de envio de recursos parlamentares para bases eleitorais. Os votos foram feitos na madrugada e manhã desta terça-feira, 9, por meio do plenário virtual da Suprema Corte.

Minas Gerais, Acre, Amapá, Goiás, Roraima e Rondônia não registraram qualquer morte por covid-19 nesta segunda-feira. São Paulo também está na lista e, em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário de Saude do estado, Jean Gorinchteyn, atribuiu à combinação ‘máscara e vacina’ o bom resultado e admite que pode flexibilizar o uso do equipamento de proteção em lugares abertos a partir do fim do mês.

E mais: Gasolina bate os R$ 8 no sul do país e a versão de League of Legends estreia na Netflix. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 09, no “Eldorado Expresso”.

