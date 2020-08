Expresso: STJ determina a volta de Fabrício Queiroz e sua esposa para a prisão; as idas e vindas de Jair Bolsonaro sobre o teto de gastos

O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz deixou o condomínio onde mora na Taquara, zona oeste do Rio, por volta de 11h10. Ele e a mulher, Márcia Aguiar, cumprem prisão domiciliar desde o mês passado beneficiados por habeas corpus concedido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, mas a medida acabou revogada pelo ministro Félix Fischer, da mesma corte, nesta quinta-feira, 13.

E ainda: as idas e vindas de Jair Bolsonaro sobre o teto de gastos. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 14, no “Eldorado Expresso”.

