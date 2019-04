‘Expresso’: Suicídio de Alan García, reforma adiada e novo capítulo da censura do STF

O ex-presidente do Peru Alan García cometeu suicídio ao ser detido em caso de corrupção envolvendo a Odebrecht. Ele deu um tiro na cabeça quando policiais chegaram em sua residência, em Lima, para prendê-lo. García foi levado a um hospital, onde sofreu três paradas cardíacas e passou por cirurgia, mas faleceu após três horas no centro cirúrgico.

Outro destaque do Eldorado Expresso desta quarta-feira, 17, é a notícia de que os veículos de imprensa censurados pelo Supremo Tribunal Federal recorreram à própria Corte para derrubar a medida. E ainda: os governistas tentaram, mas não teve jeito. A definição sobre a reforma da Previdência só chega depois do coelhinho da Páscoa. Ouça esses e outros assuntos clicando no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

