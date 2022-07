Expresso: Supermercados diminuem estoques por causa da inflação

Com a demanda em queda por causa da inflação, as redes de supermercados têm trabalhado com estoques menores e buscado equilibrar pedidos, ao encomendar apenas a previsão do que o consumidor vai de fato comprar. E com essa maior seletividade tem aumentado a queda de braço entre lojistas e indústria, que tem sido mais criteriosa nos descontos para grandes encomendas.

Está previsto para esta tarde o encontro do presidente da República, Jair Bolsonaro, com cerca de quarenta embaixadores estrangeiros. O presidente, porém, não mencionou quais seriam os embaixadores com presença confirmada e a reportagem do Estadão mostrou que algumas das principais representações estrangeiras, como Estados Unidos e Reino Unido, estão entre as nações pendentes. A embaixada do Japão já respondeu que não comparecerá.

E ainda: o início da vacina de crianças de 3 anos contra a covid e o calor extremo de 40 graus na Europa. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.