Expresso: Suprema Corte suspende direito ao aborto nos EUA

Abortar nos Estados Unidos não é mais um direito, decidiu a Suprema Corte do país nesta sexta-feira. A sentença, que reverte uma decisão que havia sido tomada pelo mesmo tribunal há 49 anos, traz grandes impactos para a vida das mulheres e para a política americana. A mudança não proíbe o aborto no país, mas abre espaço para que cada um dos 50 estados adote vetos locais. Por maioria de 6 votos a 3, a corte considerou como válida uma lei criada no estado do Mississippi, de 2018, que veta a interrupção da gravidez após a 15ª semana de gestação, mesmo em casos de estupro.

Com a falta de acesso ao gás de cozinha, que custa mais de R$ 110 nas cidades brasileiras, os hospitais têm visto a explosão de acidentes graves causados com álcool etanol, usado inadequadamente por família para cozinhar alimentos. Segundo o membro do Comitê de Prevenção da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Marco Almeida, o centro de referência de queimaduras de Natal tem 30% dos leitos ocupados com casos graves.

E ainda: A revelação do ex-jogador Richarlyson e melhor queijo do mundo – que é do Brasil. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.