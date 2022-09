Expresso: Suspeita de caixa 2 em ação de empresários bolsonaristas

Uma articulação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), composta por pastores e empresários, criou um fundo financeiro para custear materiais destinados à reeleição do presidente e enviá-los a milhões de eleitores de todo o País. Batizada de Casa da Pátria, a ação é uma campanha paralela. Os gastos com serviços e produtos não aparecem na prestação de contas de Bolsonaro e podem configurar caixa 2, segundo especialistas.

No momento em que o PT intensifica o movimento pelo voto útil para tentar consolidar a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo, líderes e representantes de organizações da sociedade civil já articulam um ato político para o dia 6 de outubro. O objetivo é anunciar uma “frente ampla” contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), caso haja segundo turno.

E mais: uma nova queda da inflação em setembro e o último jogo da Seleção antes da Copa do Catar. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 27, no “Eldorado Expresso”.