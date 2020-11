Expresso: Suspensão da Coronavac; presidente comemora “vitória” sobre suspensão da vacina; e apagão no Amapá

Dimas Covas, presidente do Instituto Butantã, afirmou em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 10, que o “evento adverso grave” observado em um voluntário brasileiro da Coronavac não teve nenhuma relação com os testes do imunizante. “O evento adverso foi analisado e não teve relação com a vacina. E essa informação está de posse da Anvisa desde o dia 6”, afirmou. Ele disse esperar que a agência reguladora autorize a retomada dos testes no País entre esta terça e quarta-feira.

E ainda: o caos com o apagão no Amapá que completa uma semana. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

