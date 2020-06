Expresso: Taxa de desemprego sobe; Teich fala à Rádio Eldorado sobre erros na abertura da economia; e o novo ex-ministro da Educação

A pandemia da covid-19 continua provocando estragos profundos no mercado de trabalho. No trimestre encerrado em maio, havia 7,8 milhões de pessoas a menos trabalhando que no trimestre anterior, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população ocupada, de 85,9 milhões de pessoas, era a menor da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012. E, pela primeira, menos da metade da população em idade de trabalhar está ocupada.

E ainda: o novo ministro da Educação já balançando no cargo. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 30. Clique no player acima.

O candidato a ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli Foto: Luis Fortes/MEC