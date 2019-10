‘Expresso’: Crise interminável no PSL, desabamento em Fortaleza e racismo no futebol

Em meio à briga interna no PSL, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não quer “tomar o partido de ninguém”, mas voltou a cobrar a divulgação dos gastos da sigla. Ontem a operação de busca e apreensão deflagrada pela Polícia Federal em endereços ligados ao presidente do PSL, Luciano Bivar, no Recife agravou a crise que envolve o partido de Bolsonaro e ameaça prejudicar o andamento de projetos de interesse do Palácio do Planalto no Congresso.

E ainda: a Uefa puniu a Lazio por comportamento racista de seus torcedores. O clube italiano terá de fechar dois setores das arquibancadas norte de seu estádio no duelo com o Celtic, dia 7 de novembro, pela quarta rodada da Liga Europa. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 16. Clique no player acima.

