Expresso: Temporal faz novas vítimas em Petrópolis

Ao menos cinco pessoas morreram na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, após novos temporais que atingem a cidade desde a tarde deste domingo, 20. Os bombeiros resgataram uma pessoa com vida e há uma outra desaparecida. As chuvas na região já tinham deixado 233 mortos há cerca de um mês e a cidade ainda se recuperava dos estragos.

A vice primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, rejeitou o prazo definido pelo governo russo para entregar a cidade de Mariupol. Segundo ela, a resposta foi dada à Rússia com a exigência de abertura de um corredor humanitário para a saída de civis. Mais cedo, o Ministério da Defesa russo havia estipulado o prazo para a rendição até as cinco da manhã desta segunda-feira, meia-noite pelo horário brasileiro. A cidade está sem comida, água, eletricidade ou gás desde os primeiros dias após a invasão de 24 de fevereiro, que hoje está no 26º dia.

E mais: a possibilidade de importação de biodiesel para conter a alta da gasolina e a queda de um avião na China com 132 pessoas a bordo. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.