‘Expresso’: Tensão entre EUA e Irã, limite de 8% para taxa do cheque especial e vencedores do Globo de Ouro

Em escalada da crise, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o Irã nunca irá ter uma arma nuclear. E, hoje, começa a valer limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque especial.

Acompanhe ainda: o “toma lá, dá cá” do presidente Jair Bolsonaro, a volta do Palmeiras ao batente e os vencedores do Globo de Ouro, que desta vez não teve como destaque as produções da Netflix. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 6. Clique no player acima.

