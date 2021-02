Expresso: Terceira onda em Manaus; estado de SP quer gripe e covid na mesma vacina; e candidatos em 2022

Pesquisador que previu a 2a onda de Manaus em agosto, agora aponta para a 3a onde, a partir de maio. Biólogo Lucas Ferrante, do Inpa, explica que Manaus se tornou uma espécie de incubadora de novas cepas. De lá, pode sair variante resistente à vacina. Pesquisador defende lockdown imediato, com fechamento do Polo Industrial de Manaus por, no mínimo, 20 dias e vacinação em massa mais acelerada do que no resto do País.

E ainda: PSDB e DEM olhando o cardápio para 2022. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

