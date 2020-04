Expresso: Testes no Instituto Butantan; OMS alerta para infodemia; e brasileiros ilegais no Reino Unido

A estimativa do Instituto Butantan é zerar a fila acumulada de testes para o novo coronavírus até esta quarta-feira, 22. Em 7 de abril, 17 mil amostras estavam pendentes de análise. “Isso já se reduziu. Na quarta, esperamos anunciar que a fila foi zerada”, afirma o diretor da instituição, Dimas Covas.

E ainda: os brasileiros ilegais em situação de fome durante a quarentena no Reino Unido. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 21. Clique no player acima.

