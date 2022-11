Expresso: Tite convoca seleção para Copa do Catar

O técnico Tite já fechou sua lista com o comando da CBF para a Copa do Mundo do Catar. A convocação da seleção brasileira foi anunciada na sede da entidade, no Rio. São 26 atletas com os quais o treinador trabalhou ao menos uma vez nos últimos quatro anos. A maioria atua na Europa, onde a temporada está apenas começando, o que quer dizer que todos os jogadores do Mundial chegarão ao país-sede mais inteiros.

Após ataques na campanha eleitoral e sem nunca terem tomado um café juntos antes, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reúnem na terça-feira, 8, para negociar a transição de governo e a relação do futuro presidente com o Congresso.

E ainda: o alerta da ONU sobre o perigo do aquecimento global. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 7, no “Eldorado Expresso”.