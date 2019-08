Expresso: Transferência do Coaf para o Banco Central, indicação de Eduardo Bolsonaro e Jogos Parapan-Americanos

O presidente Jair Bolsonaro deve oficializar nos próximos dias a transferência do Coaf do Ministério da Economia para o Banco Central. Enquanto isso, no Senado, a votação da indicação de Eduardo Bolsonaro (PFL-SP) para a embaixada do Brasil em Washington vai ganhando contornos preocupantes para o governo.

Brasil vai para o Parapan com delegação recorde e indignado com nova classificação funcional. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 16. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

