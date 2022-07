Expresso: Transparência Internacional desmente Bolsonaro

A Transparência Internacional endereçou a embaixadores, nesta terça-feira, 19, um documento desmentindo afirmações do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. A organização afirma que o chefe do Executivo “insiste em mentiras” e alerta a comunidade internacional sobre um “iminente risco de ruptura eleitoral” no País.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, decidiu nesta quarta que o Estado vai importar insumos para produzir 10 milhões de doses de Coronavac para que o Estado possa vacinar as crianças de 3 e 4 anos. O Instituto Butantan, órgão ligado ao Executivo paulista, vai solicitar oito mil litros do insumo farmacêutico ativo (o IFA, matéria-prima para a produção do imunizante) à farmacêutica chinesa Sinovac.

E ainda: uma rede de crimes ambientais espalhada pelo país e uma operação da Polícia Federal no Maranhão envolvendo negócios da Codevasf, comandada pelo Centrão. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.