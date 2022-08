Expresso: TSE atende parcialmente questionamentos sobre urnas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já aceita atender, ainda que parcialmente, a questionamentos das Forças Armadas sobre a segurança do sistema eletrônico de votação. O Ministério da Defesa insiste em mudanças ao mesmo tempo que o presidente Jair Bolsonaro (PL) propaga, sem provas, discurso contra as urnas.

O movimento iniciado na Faculdade de Direito da USP que defende a democracia e o sistema eleitoral brasileiro ganhou o apoio de diversas organizações da sociedade civil, centrais sindicais, universidades e juristas que, além de acompanhar a leitura da carta, vão realizar ao menos seis passeatas e atos nesta quinta-feira, 11 de agosto, em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o policiamento na região central será intensificado durante o evento e o efetivo de policiais militares no Largo São Francisco também será reforçado.

E ainda: as promessas dos planos de governo de três candidatos à Presidência e o reajuste de quase 20% no salário dos ministros do Supremo. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.