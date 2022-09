Expresso: TSE decide que celular fica com mesário para eleitor votar

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução com as regras sobre proibição de uso de armas e celulares nos locais de votação. O eleitor terá que entregar o celular desligado ao mesário da seção eleitoral. Quem se recusar a fazê-lo, não poderá votar. Os ministros do TSE aprovaram por unanimidade o texto da resolução. A Corte já havia concordado com o veto a esses equipamentos em sessões realizadas na semana passada. A decisão de hoje sistematiza as regras.

Com a onda de contágios por causa da variante Ômicron do novo coronavírus, em janeiro, ainda mais para trás, os brasileiros puderam voltar a frequentar normalmente bares e restaurantes, hotéis, cinemas e salões de beleza, impulsionando o crescimento econômico do segundo trimestre. Puxado pelo setor de serviços, o Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todo o valor gerado na economia) avançou 1,2% na comparação com o primeiro trimestre, informou nesta quinta-feira, 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho veio acima do 0,9% estimado por analistas em pesquisa do Estadão/Broadcast.

E mais: o Quiz da Copa do Estadão, que testa os fanáticos pelo mundial de futebol e som do espaço captado pela nasa Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 1º, no “Eldorado Expresso”.