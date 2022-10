Expresso: TSE endurece sua atuação contra fake news

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução para endurecer a atuação contra as fake news nas redes sociais. O teor da norma foi revelado pela Folha um dia antes. Por unanimidade, os ministros decidiram proibir a propaganda eleitoral paga na internet, com impulsionamento de conteúdos, no período que começa 48 horas antes do dia da votação e se encerra 24 horas após o segundo turno.

A líder conservadora Liz Truss renunciou ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido nesta quinta-feira, após apenas 44 dias a frente do governo britânico. O período teve uma sucessão de crises que elevou a pressão sobre o recém-empossado gabinete conservador a um nível insustentável. A renúncia de Truss marca o menor tempo em que um líder ocupou o cargo de primeiro-ministro desde 1834.

E mais: o orçamento secreto fora do Portal da Transparência e a aceleração do INSS nos pedidos de benefícios em período eleitoral. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.