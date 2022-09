Expresso: TSE simula projeto-piloto de teste de integridade das urnas

O Tribunal Superior Eleitoral realiza nesta quinta uma simulação de como deve funcionar o projeto-piloto com biometria que será adotado no teste de integridade das urnas eletrônicas nas eleições deste ano. O teste de integridade acontece em toda eleição desde 2002, para verificar a confiabilidade das urnas eletrônicas, sempre após o encerramento do pleito.

A pauta conservadora, quase toda identificada com o bolsonarismo – como a defesa das armas e a oposição às cotas raciais, à criação de crianças por casais gays e à demarcação das terras indígenas – é amplamente rejeitada pela população. É o que mostra a pesquisa Violência e Democracia: panorama brasileiro pré-eleições de 2022, uma parceria entre a RAPS e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com os dados coletados pelo Datafolha.

Ainda: Depois de conquistar 20 títulos Grand Slam, Tenista Roger Federer anuncia aposentadoria em torneio com Nadal e Djokovic. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.