Expresso: Tumulto de pessoas tentando fugir do Afeganistão deixa mortos

Após o Taleban reassumir o controle do Afeganistão, um tumulto no aeroporto de Cabul deixou ao menos dez mortos nesta segunda-feira, 16, quando uma multidão tentava embarcar em aviões para deixar o país. O grupo invadiu a pista de decolagem e pessoas se penduraram em aeronaves em movimento, mostram vídeos em redes sociais. Por causa do tumulto, os EUA interromperam temporariamente os voos de retirada de pessoas de Cabul, capital do Afeganistão, segundo uma autoridade americana à agência de notícias Reuters.

Considerada positiva pelo balanço da Prefeitura, a ‘virada da vacinação’ pode ser adotada novamente na capital de São Paulo até novembro, inclusive para a aplicação de segundas doses. Em entrevista à rádio Eldorado nesta segunda-feira, 16, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, afirmou que foram administradas 502 mil doses de vacina contra covid em 34 horas no fim de semana, o que levou a cidade a alcançar 98,5% da população acima de 18 anos imunizada com a primeira dose. “A adesão foi maciça, com postos e drive-thrus lotados até durante a madrugada”, disse.

E mais: Um gabinete paralelo tentando influenciar a política econômica do governo e a reação de 14 governadores aos ataques de Jair Bolsonaro ao STF. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 16, no “Eldorado Expresso”.

