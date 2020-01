‘Expresso’: Tumulto em funeral de general iraniano, mortes em incêndio na Austrália e a chegada do novo técnico do Santos

Confusão em funeral do general Qassim Suleimani deixa mortos no Irã e enterro é adiado. Na Austrália, sobe para 25 o número de mortos num dos piores incêndios da história do país.

E ainda: a expectativa para o fim do silêncio do executivo brasileiro Carlos Goshn, a chegada do novo treinador do Santos ao Brasil e a temporada de premiações no cinema internacional. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 7. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.