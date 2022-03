Expresso: Ucrânia inicia retirada de civis de Sumy e Irpin

No 13º dia de guerra, a Rússia abriu corredores humanitários para que as pessoas possam ser retiradas de Kiev e de outras quatro cidades ucranianas: Cherhihiv, Kharkiv, Mariupol e Sumy. A Ucrânia começou a retirar civis da cidade de Sumy, no nordeste, e da cidade de Irpin, perto da capital Kiev, nesta terça-feira. Segundo o governo da região, a área está sob um cessar-fogo temporário, que permitiu a saída de mil estudantes estrangeiros através de um corredor humanitário.

O ex-embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostyslav Tronenko, acusou hoje as tropas russas de crimes de guerra contra a população civil ucraniana. Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, direto de Kiev, ele apontou a capital e as cidades de Kharkiv, Sumy, Mariupol e Kherson como os principais alvos da estratégia militar da invasão russa.

E ainda: os impactos de um possível congelamento dos preços dos combustíveis e as votações do Senado no Dia Internacional da Mulher. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 8, no “Eldorado Expresso”.

