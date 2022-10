Expresso: Último debate presidencial ocorre nesta sexta

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) tratam o debate presidencial desta noite como o principal fato político antes da eleição e investem todos os esforços na preparação dos candidatos para o último enfrentamento direto. Enquanto o QG petista considera que Lula não pode escorregar, para manter a liderança conquistada no primeiro turno, o time bolsonarista aposta na estratégia de “tudo ou nada” e deposita na aparição em rede nacional as últimas expectativas de uma virada na disputa eleitoral.

O servidor Alexandre Gomes Machado, exonerado da função de confiança no Tribunal Superior Eleitoral, mudou sua versão sobre os alertas que alegou ter feito à Corte sobre problemas na fiscalização das inserções de propaganda eleitoral – peças publicitárias dos candidatos com 30 segundos de duração. Ao Estadão, Machado declarou ter relatado, após as eleições de 2018, queixas de descumprimento de ordens para suspensão de inserções na TV.

E mais: o crescimento da apreensão de armas em São Paulo e no Rio e o fim das acusações contra Neymar na transferência do Santos para o Barcelona. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.