Expresso: Um ano desde o primeiro caso de Covid-19 no Brasil; desemprego recorde e, ainda, a PEC da blindagem

Um ano após o primeiro caso de Covid-19 no País, o Brasil registrou o recorde do número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, com 1.582 novos óbitos. Segundo dados do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, já são 251.661 mortos e quase 10,4 milhões de contaminados.

O pico da crise do novo coronavírus no País ocorre no momento em que vários Estados se aproximam do colapso do sistema de saúde, surgem variantes mais contagiosas e o governo Jair Bolsonaro tem dificuldades de acelerar o ritmo da campanha nacional de vacinação.

E ainda: o desemprego recorde no ano da pandemia e a prioridade do momento na Câmara dos Deputados: dificultar a prisão de parlamentares.

Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.

