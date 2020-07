Expresso: Universidades particulares perdem 265 mil alunos; bares e restaurantes reabrem em SP; o adeus a Ennio Morricone

As universidades particulares perderam 265 mil estudantes – que abandonaram o curso ou trancaram a matrícula – nos meses de abril e maio, de acordo com levantamento do Semesp. A evasão deste ano foi 32% maior, se comparada com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 201 mil desistências. Segundo a entidade, que representa faculdades privadas no Brasil, o cenário traz outro motivo de alerta: no mínimo 11,3% dos estudantes devem terminar o ano inadimplentes, com ao menos uma mensalidade atrasada.

E ainda: o adeus a Ennio Morricone, compositor de trilhas de grandes sucessos do cinema. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 06. Clique no player acima.

O compositor italiano Ennio Morricone, em foto de 2009 Foto: Filippo Monteforte / AFP