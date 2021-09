Expresso: Vacina da Pfizer é eficaz em crianças de cinco a 11 anos

A Pfizer disse nesta segunda-feira, 20, que a sua vacina contra a covid-19 funciona para crianças de cinco a 11 anos. A farmacêutica afirmou que buscará em breve a autorização dos Estados Unidos para aplicar o imunizante nessa faixa etária – um passo fundamental para o início da vacinação de crianças.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, direcionou R$ 1,4 milhão do orçamento secreto para a obra de um mirante turístico vizinho a um terreno onde construirá um condomínio privado no município de Monte das Gameleiras, no agreste do Rio Grande do Norte. A atração turística fica a cerca de 300 metros da propriedade do ministro.

E mais: as primeiras horas de Jair Bolsonaro em Nova York para a assembleia da ONU e a insistência do Planalto em dificultar a remoção de fake news das redes. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.

