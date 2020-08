Expresso: Vacina russa contra Covid; Justiça autoriza ida de Temer ao Líbano; e seis meses da morte de Adriano da Nóbrega

O governo do Paraná deve anunciar nesta quarta-feira, 12, um acordo com o Ministério de Saúde russo para a produção de uma vacina contra o coronavírus. O acordo prevê que o Estado realize testes, produza e distribua a vacina. O presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a provar a regulamentação da vacina nesta terça-feira, 11.

E ainda: as investigações sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, que completa seis meses. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.

