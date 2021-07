Expresso: Vacinação de adultos paulistas é adiantada para 16 de agosto

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou a antecipação do calendário de vacinação contra covid-19 no estado. Todos os adultos até 18 anos deverão receber a primeira dose da vacina até o dia 16 de agosto. Antes, a previsão era que eles fossem imunizados até 20 de agosto. A vacinação de adolescentes, de 12 a 17 anos, que começaria a partir do dia 23, começa em 18 de agosto.

Os postos de saúde de São Paulo agora vão manter sob sigilo a marca do imunizante contra a covid oferecido como 1ª dose. Assim, o ‘sommelier’ de vacina já terá passado pela identificação e triagem quando, porventura, se recusar a tomar a dose disponível na unidade. Ele deverá assinar um termo, que será anexado ao cadastro único do paciente, para que seu nome conste no fim da fila do programa e o impeça de se vacinar em outro posto. Em entrevista à Rádio Eldorado, o prefeito Ricardo Nunes anunciou que a regulamentação do decreto entrará em vigor nesta sexta-feira.

E mais: a descoberta de um cemitério de dinossauros, no interior de São Paulo, e preocupação dos Jogos Olímpicos de Tóquio com a saúde mental dos atletas. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.