Expresso: Vacinação em massa na União Europeia, vice Moura com coronavírus; e a invasão canina dos gramados da Bolívia

A campanha de vacinação contra a covid-19 começou em diversos países da União Europeia neste final de semana enquanto uma nova mutação da Covid se espalha pelo continente. O bloco econômico já conta com doses para imunizar 450 milhões de habitantes em uma ação unificada. Os europeus estão recebendo a vacina desenvolvida pela Pfizer em conjunto com a BioNTech. Não há evidências de que a nova cepa, que é mais contagiosa, seja imune às vacinas disponíveis.

Sem vacina, o Brasil passa de 191 mil mortos e o vice-presidente Hamilton Mourão, que testou positivo pra Covid neste domingo, segue em isolamento no Palácio do Jaburu.

E ainda: cachorro invade campo de futebol na Bolívia, em partida entre The Strongest e Nacional Potosí. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.