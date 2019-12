‘Expresso’: Vale-refeição de juízes, gastos de Bolsonaro e violência contra turistas no Rio

O vale-refeição dos juízes supera o salário mínimo em 24 Estados. E não só: em Pernambuco, no Amapá e no Acre, o benefício dos magistrados está acima do piso salarial dos professores. Enquanto, isso dados da Presidência da República obtidos pelo Estado apontam gastos de oito milhões de reais, dentro e fora do País, em 11 meses do governo Jair Bolsonaro.

Confira ainda: um caso de violência contra turistas suíços no Rio de Janeiro e uma multa milionária para o Facebook no Brasil. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 30. Clique no player acima.

