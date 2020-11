Expresso: Velório do Maradona; vítimas do acidente em são velados em Itaí; e recorde de óbitos mundial por Covid

A Argentina passou a noite em claro, esperando a chegada do corpo de Diego Armando Maradona à Casa Rosada, onde será velado até as 16h desta quinta-feira. Desde o entardecer do dia 25, centenas de pessoas já se acumulavam na região que compreende o Obelisco até as proximidades da Praça de Maio, que fica em frente à Casa de Governo, para esperar a chegada do corpo do ídolo.

E ainda: um novo recorde mundial de óbitos pela Covid-19 em um dia, puxado pelos Estados Unidos. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.

