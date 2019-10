Expresso: Venezuela sobre mancha de óleo, leilão de campos de petróleo e Nobel e Literatura

O governo de Nicolás Maduro negou, hoje, que a Venezuela tenha relação com o óleo encontrado em ao menos 139 praias do nordeste brasileiro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a levantar suspeitas sobre um “navio estrangeiro”, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PSL) declarou ter “quase certeza” que o petróleo tem origem em um “ato criminoso”.

E ainda, a polonesa Olga Tokarczuk, 57 anos, é a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura 2018 e o austríaco Peter Handke, 76 anos, é o vencedor da premiação em 2019. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 10. Clique no player acima.

