Expresso: Viajantes não vacinados farão quarentena de cinco dias

Os viajantes aéreos brasileiros ou estrangeiros, que chegarem ao Brasil em voo internacional, terão de apresentar comprovante, impresso ou eletrônico, de vacinação contra covid-19 ou fazer quarentena de cinco dias no local de destino, a partir de sábado, 11, conforme portaria publicadas nesta quinta-feira, 9, no Diário Oficial da União. Em ambos os casos, porém, é preciso ter teste laboratorial RT-PCR negativo nas últimas 72 horas ou teste de antígeno negativo nas últimas 24 horas.

O novo reitor da Universidade de São Paulo (USP), o médico Carlos Gilberto Carlotti Junior, pretende contratar futuros professores com cotas para negros e para mulheres. “Se não fizermos de maneira induzida, vai demorar dezenas de anos para ter maior diversidade na universidade”, disse com exclusividade ao Estadão, horas após ter sido nomeado pelo governador João Doria. Ele foi o mais votado na eleição interna, justamente apostando numa política de maior inclusão.

E ainda: a tentativa do governo de igualar garimpeiros e pecuaristas a povos indígenas e quilombolas e a tensão da rodada final do Brasileirão. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 9, no “Eldorado Expresso”.

