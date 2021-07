Expresso: Vice Mourão foi a Angola para conter crise da Igreja Universal

O presidente Jair Bolsonaro escalou o vice-presidente Hamilton Mourão para intervir diretamente na gestão de uma crise privada que envolve denúncias sobre a atuação da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) em Angola. Com as pesquisas que sinalizam a erosão do eleitorado evangélico, Bolsonaro colocou o governo para atuar como mediador de um problema sem nenhuma relação institucional com a República.

As investigações da CPI da Covid já indicam fortes indícios de corrupção numa disputa entre dois grupos no Ministério da Saúde. A avaliação é do senador Alessandro Vieira, integrante da comissão que apura ações e omissões do governo na pandemia. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que as compras suspeitas de vacinas envolvem dois grupos: um militar e outro político.

E mais: o frio de -8º em Santa Catarina e de -2º no extremo sul de São Paulo. E a viagem ao espaço do bilionário Jeff Bezos. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.

