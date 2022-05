Expresso: Virada no tempo causa ao menos uma morte no Brasil

O inverno só chega oficialmente no dia 21 de junho, mas o frio não quis esperar. A cidade catarinense de Bom Jardim da Serra registrou na madrugada de ontem, segundo o Inmet, a temperatura mais baixa do ano no país, -2,4º C. Não por acaso, foi um dos três municípios do estado a registrar ontem a primeira neve de 2022. A previsão é de que a temperatura despenque em todo o país nos próximos dias por conta da tempestade Yakecan, que está no litoral da Região Sul.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), classificou como “produtiva” a reunião que manteve com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, nesta quarta e disse esperar uma resposta “em um prazo bastante curto” sobre os aumentos nas tarifas de energia elétrica no País, que viraram alvo do Congresso.

E mais: a falta de remédios até em hospitais privados de São Paulo e a nova investida de Jair Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, no STF. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.